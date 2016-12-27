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El-Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ militanları tarafından yapılan saldırıda şehit olan 2 bordo berelinin cenazeleri, Gaziantep Havalimanında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

El-Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

27 Aralık 2016 17:27
El-Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı - Tıkla İzle

21 Aralık 2016 Tarihinde Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ militanları tarafından yapılan saldırıda 16 askerden 14’ünün cenazeleri memleketlerinde toprağa verilirken, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli astsubay kıdemli çavuşlar Furkan Yavaş (30) ve Okan Altıparmak’ın (24) cenazeleri, kimliklerinin belirlenememesi nedeniyle ailelerine teslim edilememişti. Şehit Furkan Yavaş’ın kimliğinin tespiti için İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan emekli polis baba Süleyman Sırrı Yavaş’tan, şehit Okan Altıparmak’ın kimliğinin belirlenmesi için ise İstanbul Üsküdar’da yaşayan baba Yaşar Altıparmak’tan kan örnekleri alınmış, yapılan DNA testi sonucunda kimlikleri belirlenmişti. Şehitler Gaziantep’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Havalimanı’ndan uçakla memleketleri İzmir ve Aydın’a uğurlandı.

Havalimanında düzenlenen cenaze törenine, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Gaziantep Vali Vekili Uğur Alamaz, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer idari amirler katıldı.

Orhan Erkılıç 

Etiketler: El-Bab şehitleri


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