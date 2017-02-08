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El-Bab şehitlerimizin ismi ve memleketleri belli oldu (El-Bab şehitleri)

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin ismi ve memleti belli oldu.

El-Bab şehitlerimizin ismi ve memleketleri belli oldu (El-Bab şehitleri)

08 Şubat 2017 15:42

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 aylık evli olduğu ve şehit olmadan 3 gün önce izinden döndüğü öğrenildi.
El Bab şehidi Gökhan Kılıç'ın ölüm haberi memleketi Adana'nın Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından verildi. Şehadet haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Mehmet-Fadime Kılıç çiftinin en küçük çocukları olan 25 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın Tatvan'da görev yaptığı, 4 yıllık uzman çavuş olduğu, 2 kız 1 erkek kardeşi bulunduğu ve eşi Hasret ile de 3 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.
Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sokakta da bir ambulans hazır bekletiliyor.

ŞEHİT ATEŞİ İZMİR'E DÜŞTÜ

 Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen iki askerden birisi olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu’nun şehadet haberi İzmir’deki ailesi ulaştı. Şehit askerin akrabası Alia Efiloğlu, "Kendisi izne geldiğinde 'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye hava şehitliğine karar verdik" dedi. 
Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu’nun şehit haberi memleketi İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile oğlunun şehadet haberini olgunlukla karşılarken, şehit evi haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi öğrenen vatandaşlarda şehit evine akın ederek, aileye taziye dileklerini iletti. 

Şehit olmadan saatler önce babasıyla görüşmüş 
Şehidin acılı babası Abdullah Efiloğlu'un ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğuldu. Şehit babası, "En son dün konuştum. İyi olduğunu söyledi ve bir dakika kadar konuştuk" dedi. 

"Şehit olmak istiyorum" demiş 
Şehidin akrabası Ali Efiloğlu ise şehidin ailenin tek asker çocuğu olduğunu söyledi. Astsubay Kıdemli Çavuş Efiloğlu'nun şehit olmak istediğini ifade eden Ali Efiloğlu, "Görev bölgesinde görevini severek yaptığını zamanla anlatır, zaman zaman benimle de görüştüğünde dua isterdi. Kendisi izne geldiğinde 'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye hava şehitliğine karar verdik. Devamlı sınır bölgelerinde görev yaptığından dolayı evliliği geciktirdik biraz bilinçli olarak. Böyle bir durum düşünmedik; ama takdir ilahi tecelli eder sınır bölgesindeki görevi bittikten sonra evlilik gerçekleşir diye düşünüyorduk. Bu sezon sonunda da böyle bir teşebbüsümüz vardı" şeklinde konuştu. 
Astsubay’ın Üstçavuş Efiloğlu’nun cenazesi Cuma günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. DEAŞ terör örgütünün hain saldırısında, Yahya Efiloğlu ile beraber Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit düşmüş, 15 askerde hafif şekilde yaralanmıştı. 
 

Etiketler: Fırat Kalkanı operasyonu, şehit isimleri


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