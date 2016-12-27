21 Aralık 2016 Tarihinde Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ militanları tarafından yapılan saldırıda 16 askerden 14’ünün cenazeleri memleketlerinde toprağa verilirken, cenazeleri teşhis edilemeyen Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli astsubay kıdemli çavuşlar Furkan Yavaş (30) ve Okan Altıparmak'ın (24) cenazeleri, ailelerinden alınan DNA örnekleriyle teşhis edildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubay kıdemli çavuşlar Furkan Yavaş (30) ve Okan Altıparmak'ın (24) kimliklerinin belirlenmesi için ailelerinden DNA örnekleri alındı. Şehit Furkan Yavaş’ın kimliğinin belirlenmesi için İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşayan emekli polis babası Süleyman Sırrı Yavaş'tan, şehit Okan Altıparmak’ın kimliğinin belirlenmesi için ise İstanbul Üsküdar'da yaşayan babası Yaşar Altıparmak'tan kan örnekleri alındı. Yapılan DNA testi sonucunda kimlikleri belirlenen şehitlerin cenazeleri Gaziantep'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Orhan Erkılıç

GAZİANTEP