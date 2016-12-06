Elbeyli ilçesi üzerinden sabah erken saatlerden itibaren başta Adana 6. Kolordu Komutanlığı'ndan ve batı illerinden yola çıkan tank birlikleri, mekanize piyade birlikleri, istikam birlikleri onlarca Leopard A2-4 tankları, zırhlı personel taşıyıcısı, kirpi, askeri iş makineleri ve terörle mücadelede bulunan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan kurulu profesyonel komando birlikleri Çobanbey üzerinden Halep kentine bağlı El Bab ilçesine geçiş yaptılar. Son olarak ise çok sayıda zırhlı personel taşıyıcısı sevk edildi.

Mehmet Ali Dağ

