Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 23 Kasım 2016 tarihinde Suriye’nin kuzeyinde bulunan El Bab civarındaki Kabbasin, Bzaghah, Şabviran ve Al-Arimah bölgelerine alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede DAEŞ terör örgütü tarafından barınma yeri ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bilgisi alındı.