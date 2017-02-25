Fırat Kalkanı Harekatı’nın 186’ıncı gününde. gününde Kilis’in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatının koordinasyonunun yürütüldüğü Elbeyli ilçesindeki sınır hattında askeri hareketlilik sürerken, Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesi ve kırsalında mayın temizleme ile el yapımı patlayıcı (EYP) temizleme çalışmaları sürüyor.

Fırat Kalkanı Harekatının lojistik üssü olan Elbeyli ilçesinde yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Operasyona katılan birliklerin tüm ihtiyaçları askeri tır ve kamyonlarla Kilis üzerinden Suriye'ye taşınıyor.

Mehmet Ali Dağ

