Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » El-Bab’da 23 DEAŞ’li terörist öldürüldü

El-Bab’da 23 DEAŞ’li terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nda 12 DEAŞ hedefinin ateş altına alınarak imha edildiğini ve hava taarruzları sonucu ilk tespitlere göre 23 DEAŞ mensubu teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

El-Babda 23 DEAŞli terörist öldürüldü

07 Aralık 2016 12:55

TSK’dan yapılan açıklamada, Suriye El-Bab bölgesinde alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekâtının düzenlendiği belirtildi. Hava harekatında, DEAŞ terör örgütü tarafından kullanılan 3 adet tank, 2 adet kontrol noktası, 3 adet barınma yeri, 3 adet karargah binası ve 1 adet bomba yüklü araç olmak üzere toplam 12 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, hava taarruzları sonucu ilk tespitlere göre 23 DEAŞ terör örgütü mensubu teröristin öldürüldüğü ve çok sayıda yaralı teröristin olduğu ifade edildi. Sabah saatlerinde bombalı araç ile yapılan saldırıda ise 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin ise yaralandığı bilgisi edinilirken, yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.  

İlker Turak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç