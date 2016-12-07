TSK’dan yapılan açıklamada, Suriye El-Bab bölgesinde alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekâtının düzenlendiği belirtildi. Hava harekatında, DEAŞ terör örgütü tarafından kullanılan 3 adet tank, 2 adet kontrol noktası, 3 adet barınma yeri, 3 adet karargah binası ve 1 adet bomba yüklü araç olmak üzere toplam 12 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, hava taarruzları sonucu ilk tespitlere göre 23 DEAŞ terör örgütü mensubu teröristin öldürüldüğü ve çok sayıda yaralı teröristin olduğu ifade edildi. Sabah saatlerinde bombalı araç ile yapılan saldırıda ise 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin ise yaralandığı bilgisi edinilirken, yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

İlker Turak