Bursa'da 2 şehit acısı birden

Dün Fırat Kalkanı harekatı esnasında şehit düşen 14 askerden Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın acı haberiyle Bursa'ya ikinci şehit acısı düştü.

Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli Gamze Göktepe’nin ağabeyi olduğu belirlenen ve ailesi Gölcük’te yaşayan Bülent Albayrak’ın cenazesinin Orhangazi’den kaldırılacağı belirtildi. Şehit Binbaşının Orhangazi Devlet Hastanesinde ameliyat hemşiresi olarak görev yapan ablası Gamze Göktepe'nin acı haberi aldıktan sonra önce Gölcük'e, ardından da evli bir çocuk babası Bülent Albayrak'ın evine gittiği öğrenildi. Albayrak'ın annesini Marmara depreminde kaybettiği öğrenildi.

Aynı operasyonda şehit düşen Bursalı Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir'in acı haberi de ailesine güçlükle verildi. Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde oturan ve Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Demir'in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi. 3 ay önce düğün yapıp görevine geri dönen Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir'in evine komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş Burak Boz’un acı haberi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş’un Ereğli ilçesindeki ailesine acı haber gece saatlerinde verildi. İlçenin Cinler Mahallesi'nde oturan aileye haberin verilmesinin ardından eve Türk Bayrağı asıldı. 27 yaşındaki Uzman Çavuş Boz'un 7 yıldır görev yaptığı ve operasyona kendi isteği ile katıldığı öğrenildi. Acı haberi alan ailenin yakınları hemen şehidin evine koştu. Şehit askerin babası Özkan Boz, diğer oğlu Ömer Boz’a sarılarak ‘Kardeşin gitti oğlum, Burak gitti, yavrum, kuzum’ diyerek gözyaşlarına engel olamadı. Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, haberi veren yetkililer de aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit ateşi Kırklareli’ne düştü

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatında El-Bab bölgesinde şehit olan askerlerden Astsubay Göktan Özüpek’in baba ocağına ateş düştü. 2 ay önce evlendiği öğrenilen Astsubay Göktan Özüpek’in şehit olduğunu duyan anne Özüpek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekledi.

"Acımız büyük"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Acımız büyük. Kırklarelimiz yangın yeri. Piyade Astsubay Üstçavuş Göktan Özüpek Suriye'de El Bab'daki operasyonlarda şehit düştü" ifadelerini kullandı.

2 yaşındaki kızı yetim kaldı

Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya’nın en son 3 ay önce ailesiyle birlikte hasret giderdiği ve 2 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 120. gününde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla El Bab civarında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya’nın baba evine acı haber verildi. Şehit Mehmet Kökkaya’nın Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’deki evine acı haberin verilmesi üzerine apartmana Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin babası babası Şükrü Kökkaya’nın 5 ay önce kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi.

El-Bab’dan Samsun'a acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin El-Bab şehrinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un Samsun’un Çarşamba ilçesindeki evine ateş düştü.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk askerlerinin bulunduğu El- Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz da şehit düştü. Şehit olan uzman çavuşun acı haberi memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesine ulaştı. Şehit Kavuz’un ailesinin İstanbul’da olduğu öğrenildi.

Samsun Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan, Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un cenazesi, yarın Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camisi’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kumtepe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecektir. Şehidimiz bugün Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda askeri törenle karşılanacaktır” denildi.

İzmir'e şehit ateşi düştü

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen bordo bereli Astsubay Furkan Yavaş'ın İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab'ta yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında, dün terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuştu. Şehit olanların arasında bordo bereli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş'ın da olduğu öğrenildi. Bekar olan şehidin İzmir'deki baba ocağına, askeri yetkililer acı haberi verdi. Şehidin babası emekli polis memuru Süleyman Sırrı Yavaş, annesi Zeynep Yavaş ve kız kardeşi Nisa Garipoğlu büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Astsubay Furkan Yavaş'ın ailesinin yanına en son Ramazan bayramında geldiği, ailenin Yavaş ile telefonda sık sık görüştüğü öğrenildi.