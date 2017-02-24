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El Bab'da yaralanan 3 asker Kilis'te tedavi altına alındı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen El Bab kentinin güneyinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 3 asker, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


24 Şubat 2017 15:12

Suriye'nin El Bab kentinin güneyindeki TADİF yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu EYP ve mayın keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından Astsubay Kıdemli Kavuş Hasan Çoban, Uzman Onbaşı Selman Çalık şehit olmuş, Piyade Yarbay Burak Yılmaz, Piyade Üsteğmen Nurullah Güllü, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Yellice yaralanmıştı. Saldırının olduğu bölgeden şehit ve yaralı asker bölgeden tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine götürülürken, şehit askerlerin naaşı ise helikopterle Gaziantep'e gönderildi.

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: El Bab, kilis, yaralı asker


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