Suriye'nin El Bab kentinin güneyindeki TADİF yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu EYP ve mayın keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından Astsubay Kıdemli Kavuş Hasan Çoban, Uzman Onbaşı Selman Çalık şehit olmuş, Piyade Yarbay Burak Yılmaz, Piyade Üsteğmen Nurullah Güllü, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Yellice yaralanmıştı. Saldırının olduğu bölgeden şehit ve yaralı asker bölgeden tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine götürülürken, şehit askerlerin naaşı ise helikopterle Gaziantep'e gönderildi.

Mehmet Ali Dağ