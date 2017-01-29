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El Bab’da yaralanan asker şehit oldu!

Fırat Kalkanı Harekatında El Bab’da terör örgütü DEAŞ’ın saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, şehit oldu.

El Babda yaralanan asker şehit oldu!

29 Ocak 2017 17:10

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde operasyon yapan Türk birliğine terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze aracıyla alınan şehidin naaşı, memleketi İzmir’e gönderilmek üzere Gaziantep Havalimanı’na götürüldü. Şehit uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep Havalimanı’nda saat 17.30’da yapılacak törenin ardından askeri uçakla memleketi İzmir’e götürüleceği bildirildi.

El Bab şehidinin naaşı Adli Tıp Kurumundan alındı 

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak havalimanına götürüldü.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde operasyon yapan Türk birliğine terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze aracıyla alınan şehidin naaşı, memleketi İzmir'e gönderilmek üzere Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda saat 17.30'da yapılacak törenin ardından askeri uçakla memleketi İzmir'e götürüleceği bildirildi.

Lider Olgun - Mehmet Bulut 


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