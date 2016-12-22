Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk askerlerinin bulunduğu El- Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD unsurlarının saldırısında Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz da şehit düştü. Şehit olan uzman çavuşun acı haberi memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesine ulaştı. Şehit Kavuz’un ailesinin İstanbul’da olduğu öğrenildi.

Samsun Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD unsurlarının saldırısında şehit olan, Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un cenazesi, yarın Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camisi’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kumtepe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecektir. Şehidimiz bugün Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda askeri törenle karşılanacaktır” denildi.

Erol Şeker