Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütülen Suriye’nin El Bab bölgesine yönelik operasyonda yaralanan 2 asker helikopter ile Gaziantep’e getirildi. Askeri helikopterle getirilen yaralılar, Gaziantep Çocuk Hastanesi bahçesinde bulunan helikopter pistine indirildi. Burada bekleyen 2 ayrı ambulansa alınan yaralı askerler, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek müşahede altına alındı.

Yaralı 2 askerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.