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El Bab’ta yaralanan 2 asker Gaziantep’e getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda yaralanan 2 asker, helikopterle Gaziantep’e getirilerek tedavi altına alındı.

El Babta yaralanan 2 asker Gaziantepe getirildi

12 Aralık 2016 18:04

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütülen Suriye’nin El Bab bölgesine yönelik operasyonda yaralanan 2 asker helikopter ile Gaziantep’e getirildi. Askeri helikopterle getirilen yaralılar, Gaziantep Çocuk Hastanesi bahçesinde bulunan helikopter pistine indirildi. Burada bekleyen 2 ayrı ambulansa alınan yaralı askerler, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek müşahede altına alındı.

Yaralı 2 askerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler: 2 asker, El Bab operasyonu, Fırat Kalkanı Harekatı, Gaziantep


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