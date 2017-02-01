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El-Bab’taki askerler çocukların mektuplarına cevap verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencilerinin anlamlı bir etkinliğe imza atarak Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Operasyonunda görevli askerlere gönderdiği mektuplara Mehmetçikten cevap geldi. Operasyondaki askerlerin ortak görüşüyle Mehmetçiklerin arasından bir asker tarafından mektup kaleme alındı. Askerler ayrıca öğrenciler tarafından gönderilen mektup ve resimlerin ellerine ulaştığını gösteren fotoğraflar da gönderdiler.

El-Babtaki askerler çocukların mektuplarına cevap verdi

01 Şubat 2017 15:25

‘Çok kıymetli kardeşlerim’ ifadesiyle başlayan mektupta; “Bin bir zahmet ve uğraşla hazırladığınız resimleri, mektupları almış bulunuyoruz. Gönderdiğiniz tüm mektupları silah arkadaşlarım ile beraber gözlerimiz dolu büyük bir sevinç ve itinayla okuduk. Yazmış olduğunuz tüm temenniler ve dualar için teşekkür ediyoruz” denildi. El-Bab bölgesi yakınlarında devlet tarafından verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen askerler; “Elbette ki bu görevin beraberinde getirdiği sorumluluklar, özlemler ve hasretler var. Yazmış olduğunuz mektuplarla biz bu duyguları bir gün bile olsa gidermiş bulunuyoruz. Mektup ve resimlerden oluşan bir pano yaparak çadırımızın giriş bölümüne astık. Bu sayede devamlı olarak aklımızdasınız” ifadelerini kullandılar. Geleceğin sahipleri olarak gördükleri öğrencilerin verdikleri bu güvenin Türkiye’nin daha güzel yarınlara kavuşacağı düşüncesini bir kat daha artırdığını söyleyen askerler, “Zorlu, çetin muharebe ortamlarında yalnız olmadığımız duygusunu bizlere yaşattığınız için minnettarız. Bizler bu farklı coğrafyada görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Sizlerin de gelecekte hangi mesleği yaparsanız yapın başarılı olacağınıza dair kanaatimiz tamdır. Gazi Mustafa Kemal’in ‘Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur’ sözündeki karar ve inancı yitirmeyiniz” diyerek geleceğe dair umutlu olduklarını belirttiler.
Mektubun sonunda öğrenciler tarafından gönderilen mektuplara teşekkür eden askerler, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen aile ve öğretmenlerine en içten selamlarını ilettiklerini ifade ederek başarılarının devamını dilediler. 

Etiketler: El-Bab’taki askerler, mektup


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