Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler geliyor. En az 10 gündür Esad’a dair herhangi bir haberin yer almaması üzerine rejim kaynakları Esad’ın beyin kanaması geçirdiği ile ilgili haberleri yalanladı. Rejim kaynakları, bu tür haberlerin Esad’ın ölmesini isteyenler tarafından yayıldığını ve Esad’ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Öte yandan, El Cezire Analisti Faysal Kasım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşar Esad’ın yatalak kaldığını ancak şuurunun yerinde olduğunu ileri sürdü. Kasım, “Hastalığın yüzde 70’inin tehlike arz ettiğini teyit ediyorum. Ona milletimizi, öldürmeyi durdurması ilahi mesajı ulaştı mı?” dedi. Kasım diğer paylaşımında ise Esad’la ilgili haberlerin abartılmaması gerektiğini ifade ederek, “Dün akşam da dediğim gibi kaynaklarıma göre Esad hayati tehlikeyi atlattı. Durumu normal, ancak televizyona çıkacak durumda değil. Daha önce 3 defa televizyona çıktığı gibi televizyona çıkmasını bekliyoruz. Söylentilere inanmayın. Beşar ölmedi. Durumu tehlikeli değil. Televizyona çıkmaya ve konuşmaya gücü yeter. Şam’da hükümer krizi yok. Çünkü hükümet Rusların elinde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Rejimin açıklamasına rağmen rejime yakınlığıyla bilinen Lübnanlı Diyar gazetesi, Esad’ın beyin kanamasını geçirdiğini ve geçtiğimiz hafta Şam’da bulunan Şami hastanesinde tedavi altına alındığını öne sürdü. Esad’ın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle gözü ve vücudunun bir kısmının etkilendiğini kaydeden gazete, Esad’ın hayati tehlikeyi atlattığını ancak halen yoğun bakımda olduğunu yazdı. Gazete bu haberi daha sonra sildi.

Meysun Bayraktar adlı Suriyeli gazeteci de kendini Başkanlık Sarayı’nda görevli olarak Şam’daki hastane yönetimi ile telefon görüşmesi yaptı. Muhalif gazeteci Esad’ın hastanede olduğu teyidini alan görüşmeyi sosyal medyada yayınladı. Hastane yönetiminden Beşar Esad’ın hastanede olduğu bilgisinin gizli tutulması sözünü aldığı telefon görüşmesinde hastane yönetiminin bu yönde söz vermesinin bu haberin doğruluğunu teyit ettiğini ileri sürdü.

Fransız Le Point gazetesi ise Esad’ın özel koruması tarafından geçtiğimiz hafta suikasta uğradığı yönündeki haberlerin yayılması üzerine büyük bir ihtimalle Esad’ın öldürülmüş olabileceğini yazdı. Le Point, İranlı muhafızı Mehdi El Yakubi’nin, ateş ederek yaralamasından sonra Esad’ın ağır yaralı olarak Şam’da bir hastaneye kaldırıldığını iddia etti.

Abu Mucahit El Halebi

