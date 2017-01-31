Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » El Cezire analistinden Esad'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım

El Cezire analistinden Esad'ın sağlık durumuyla ilgili paylaşım

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberlerin yayılmasının ardından, El Cezire analisti sosyal medyadan yayınladığı mesajında, önce Esad’ın yatalak kaldığını ancak şuurunun yerinde olduğunu ardından da Esad’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve ancak televizyona çıkacak durumda olmadığı paylaşımını yaptı.

El Cezire analistinden Esadın sağlık durumuyla ilgili paylaşım

31 Ocak 2017 14:24

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler geliyor. En az 10 gündür Esad’a dair herhangi bir haberin yer almaması üzerine rejim kaynakları Esad’ın beyin kanaması geçirdiği ile ilgili haberleri yalanladı. Rejim kaynakları, bu tür haberlerin Esad’ın ölmesini isteyenler tarafından yayıldığını ve Esad’ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. 

Öte yandan, El Cezire Analisti Faysal Kasım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşar Esad’ın yatalak kaldığını ancak şuurunun yerinde olduğunu ileri sürdü. Kasım, “Hastalığın yüzde 70’inin tehlike arz ettiğini teyit ediyorum. Ona milletimizi, öldürmeyi durdurması ilahi mesajı ulaştı mı?” dedi. Kasım diğer paylaşımında ise Esad’la ilgili haberlerin abartılmaması gerektiğini ifade ederek, “Dün akşam da dediğim gibi kaynaklarıma göre Esad hayati tehlikeyi atlattı. Durumu normal, ancak televizyona çıkacak durumda değil. Daha önce 3 defa televizyona çıktığı gibi televizyona çıkmasını bekliyoruz. Söylentilere inanmayın. Beşar ölmedi. Durumu tehlikeli değil. Televizyona çıkmaya ve konuşmaya gücü yeter. Şam’da hükümer krizi yok. Çünkü hükümet Rusların elinde bulunuyor” ifadelerini kullandı. 

Rejimin açıklamasına rağmen rejime yakınlığıyla bilinen Lübnanlı Diyar gazetesi, Esad’ın beyin kanamasını geçirdiğini ve geçtiğimiz hafta Şam’da bulunan Şami hastanesinde tedavi altına alındığını öne sürdü. Esad’ın geçirdiği beyin kanaması nedeniyle gözü ve vücudunun bir kısmının etkilendiğini kaydeden gazete, Esad’ın hayati tehlikeyi atlattığını ancak halen yoğun bakımda olduğunu yazdı. Gazete bu haberi daha sonra sildi. 

Meysun Bayraktar adlı Suriyeli gazeteci de kendini Başkanlık Sarayı’nda görevli olarak Şam’daki hastane yönetimi ile telefon görüşmesi yaptı. Muhalif gazeteci Esad’ın hastanede olduğu teyidini alan görüşmeyi sosyal medyada yayınladı. Hastane yönetiminden Beşar Esad’ın hastanede olduğu bilgisinin gizli tutulması sözünü aldığı telefon görüşmesinde hastane yönetiminin bu yönde söz vermesinin bu haberin doğruluğunu teyit ettiğini ileri sürdü. 

Fransız Le Point gazetesi ise Esad’ın özel koruması tarafından geçtiğimiz hafta suikasta uğradığı yönündeki haberlerin yayılması üzerine büyük bir ihtimalle Esad’ın öldürülmüş olabileceğini yazdı. Le Point, İranlı muhafızı Mehdi El Yakubi’nin, ateş ederek yaralamasından sonra Esad’ın ağır yaralı olarak Şam’da bir hastaneye kaldırıldığını iddia etti. 

Abu Mucahit El Halebi
 

Etiketler: El Cezire


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!