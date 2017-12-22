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El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta ?

İspanya'da ve tüm dünyada El Clasico için nefesler tutuldu ve karşılaşma için geri sayım başladı. Barcelona İspanya La Liga'da liderlik koltuğunda yer alırken, Real Madrid ise Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunuyor. Peki, Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak. İşte detaylar...

El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta ?

22 Aralık 2017 11:12

Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli derbisinden birisi olan El Clasico yani Real Madird Barcelona maçı için nefesler tutuldu ve oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. İspanya La Liga'da zirvede yer alan Barcelona 4. sırada yer alan Real Madrid ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde yıldızlar topluluğu Real Madrid, Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunuyor. Peki, Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bütün dünyanın heyecanla beklediği karşılaşma 23 Aralık Cumartesi saat 15.00'da Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

El Clasico aynı zamanda dünyanın en büyük iki futbolcusunu da karşı karşıya getirecek. Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda 18 gol atarken, Portekizli Ronaldo ise 14 golle takımına katkı sağladı.

Real Madrid La Liga'da oynadığı son 16 hafta sonunda topladığı 31 puan ile 4. sırada bulunuyor. Lige istediği gibi başlayamayan Madrid, 15 maç sonunda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Barcelona ise oynadığı son 26 karşılaşma sonucunda 13 galibiyet,3 beraberlik ile 42 puanla zirvede yer alıyor.

İki takım arasında oynanan son 5 maç ise şu şekilde;

Real Madrid 2 - 0 Barcelona
Barcelona 1 - 3 Real Madrid
Real Madrid 2 - 3 Barcelona
Real Madrid 2 - 3 Barcelona
Barcelona 1 - 1 Real Madrid

 

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