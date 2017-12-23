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El Classico'da Barcelona, Real Madrid'i dağıttı: 0-3

İspanya La Liga’nın 17. haftasında Barcelona, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid’i 3 golle devirdi. Bordo-kırmızılı ekip alınan bu sonuçla La Liga’daki puanını 45’e yükselterek liderliğini sürdürdü.

El Classicoda Barcelona, Real Madridi dağıttı: 0-3

23 Aralık 2017 20:02

İspanya’da bu hafta derbi heyecanı yaşandı. Ezeli rakibi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelen Barca, eflatun-beyazlıları 3-0’lık skorla mağlup etti. Santiago Barnebau’da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Barcelona rüzgarı esti. Katalan ekibi 54. dakikada Uruguaylı Luis Suarez ile gol perdesini araladı. Suarez’in ardından yıldız oyuncu Lionel Messi penaltıdan kaydettiği gol ile farkı 2'ye çıkarırken, bordo-kırmızılılarda maçın skorunu belirleyen gol 90. dakikada Aleix Vidal’den geldi.

Arjantinli yıldız Messi, mücadelede 1 gol 1 asist ile takımına katkı sağlarken, bu sezon La Liga’daki gol sayısını da 15'e yükseltti.

 

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