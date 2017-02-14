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El ele ölüme giden yaşlı çift Sevgililer Gününde toprağa veriliyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde, birlikte intihar ederek el ele ölüme giden yaşlı çiftin cenazesi 7 gün sonra akrabaları tarafından alındı. Birbirine sevgi ile bağlı olan yaşlı çiftin 14 Şubat'ta toprağa verilecek olması dikkat çekti.


14 Şubat 2017 11:34

Çeşme ilçesinde, intihar edip iki not bırakan 70 yaşındaki Altan ve 68 yaşındaki Ülker Çetin çiftinin cenazesi 6 gündür İzmir Adli Tıp Kurumunda bekliyordu. Cenazenin alınmama nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, çiftin akrabaları İzmir’e gelerek cenazeyi aldı. Yaşlı çiftin cenazesi birlikte cenaze aracına konulurken, akrabaları ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Sevgililer Gününde toprağa veriliyorlar

Ülker Çetin’in halası olduğunu söyleyen İnci Kayahan Günler, çiftin sıkıntıları olmadığını ve birlikte ölmeyi tercih ettiklerini söyledi. Günler, ‘Yurt dışında yaşayan oğullarına bir kırgınlık var mı? Bir vefasızlık var mı?’ sorusuna ise ‘hayır yok’ yanıtını verdi. Günler, “Onlar akrabam zaten halamdı eniştemdi bizim akrabamız. Birlikte büyüdüler birlikte evlendiler, yaşlandılar hiç sorunları yoktu” dedi. Öte yandan, yine yaşlı çiftin akrabaları cenaze konusunda bilgi vermekten kaçındı. Birbirine sevgi ile bağlı olan Altan ve Ülker çiftinin, 14 Şubat Sevgililer Gününde Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek olması dikkat çekti.

HALİL KARAHAN 

Etiketler: 14 şubat, Çeşme, intihar eden yaşlı çift, Ülker Çetin


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