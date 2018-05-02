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El emeği ürünlerini sosyal medya üzerinden satıyorlar

Ordu'nun Ünye ilçesinde sosyal medya aracılığı tanışarak bir araya gelen 11 bin ev hanımı el emeği ile hazırladıkları ürünleri satışa çıkardı.

El emeği ürünlerini sosyal medya üzerinden satıyorlar

02 Mayıs 2018 17:58

Sosyal medya üzerinden satışa sundukları el işi ürünleri, ev yemekleri ve çantalara kadar birçok ürünü sosyal medya üzerinden satışını yapan ev hanımları Ünye Belediyesi Hanımlar Lokali’nde 1 günlük sergi açtı.
Grubun oluşmasında öncülük eden, “Ünye’de bayanlarımızın el sanatları üzerine kurmuş olduğu bir grubu oluşturduk. Yaklaşık 11 bin kişilik arkadaş topluluğu ile biz ev hanımlarının kendi emeklerinin karşılık bulması için internet üzerinden ürünleri satışa çıkarıyoruz. Genelde el sanatları olarak başladığımız bu organizasyonda ev yemekleri de dahil oldu. Kısacası el emeği üzerine kurulan bu sosyal medya grubumuzda her şey bulunuyor. Hatta yurt dışından da grubumuza katılım var. Evlerine katkı sağlamak isteyen, sıkıntısı olan bütün bayanlarımıza açık olan bu grup ilk olarak Ünye Belediyesi’nin Bayanlar Lokali’nde sergi açarak insanlara tanıtmayı hedefledik” dedi.  

 

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