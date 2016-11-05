Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde çarşı merkezinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı girişinde meydana geldi. Maşallah Bozkır’a ait 13 FC 077 plakalı el freni çekilmeden park edilen kamyon, Burak Sarı’ya ait park halindeki 13 T 1540 plakalı taksiye çarptıktan sonra Bülent Nacar’a ait Çağlayan Market isimli iş yerine çarparak durabildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, kaza sonrası çevredeki vatandaşların büyük bir panik yaşadığı görüldü.