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El freni çekilmeyen araç hareket etti, sürücü peşinden koşturdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sahibinin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Sahibi aracın peşinden koşarken, olay anı kameralara yansıdı.

El freni çekilmeyen araç hareket etti, sürücü peşinden koşturdu

24 Aralık 2017 10:24
El freni çekilmeyen araç hareket etti, sürücü peşinden koşturdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bir sürücü Kahta ilçesi Ebu Sadık Parkı içerisinde park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unutarak otomobilden indi.

El freni çekilmeyen otomobil, bir süre sonra hareket ederek park içerisinde ilerlemeye başladı. Otomobilinin ilerlediğini fark eden sürücü aracı durdurmak için yoğun çaba sarf ederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir süre park içerisinde ilerleyen otomobil önüne çıkan park malzemelerine çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. 

Cihan Kizir
 

Etiketler: araç, el freni

 

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