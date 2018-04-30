El freni unutkanlığı faciaya neden oluyordu! O anlar kamerada

Olay, Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Park halindeki bir servis minibüsü, iddiaya göre sürücünün el frenini çekmeyi unutması sonucu hareket etti. Aracın hareket ettiğini gören servis minibüsünün sürücüsü, caddeye fırlayan aracına yetişmeye çalıştı. Hızlı bir şekilde caddeye çıkan aracına binen sürücü, unutkanlığı nedeniyle az kalsın faciaya neden oluyordu. Yaşananlar ise benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Aynı benzin istasyonunda geçtiğimiz haftalarda da aracını park eden tır şoförü el frenini çekmeyi unutunca araç hareket ederek yola fırlamıştı. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştı.

Halil İbrahim Karabıyık