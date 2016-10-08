Olay, dün saat 12.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Yemek yemek için bir restorana gelen Ali Çevik isimli şahıs arabasını restoranın önüne park etti. Arabasını park ederken el frenini çekmeyi unutan Çevik, yemek yediği sırada arabasının hızla aşağı doğru gittiğini gördü. Bunun üzerine arabasını kurtarmak isteyen Çevik restoranın penceresinden atlayarak arabasına koştu. Çevik, restoran çalışanlarının şaşkın bakışları içinde arabasına yolcu koltuğunun olduğu taraftan girerek el frenini çekti.

O anlar kamerada

Kameralara yansıyan görüntülerde Çevik, yemek yediği sırada arabasının aşağıya doğru kaydığı görüyor. Bir anda masadan kalkan Çevik, arabasına doğru koşmaya başlıyor. Daha sonra restoranın penceresinden atlayarak yolcu koltuğunun olduğu taraftan arabasına giriyor. El frenini çekerek arabasını durduruyor.

