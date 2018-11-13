El Kassam Tugayları İsrail askerlerinin otobüsünü bombaladı

Hamas'ın silahlı kolu El Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine ait bir otobüse roket atarak bombaladığı öğrenildi. Olayda bir İsrail askerinin yaralandığı kaydedildi. Yaralanan askerin tedavi edilmek üzere Beerşeba'daki Soroka hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail kaynakları ise otobüsün Hanegiv bölgesindeki Kara Okun anma alanının yakınında Gazze sınırından yol alırken bir güdümlü tanksavar füzesi ile vurulduğunu belirtti. Yaşanan saldırı sonucu İsrail'de gerginlik ve tedirginlik meydana geldiği kaydedildi.

Muhammed Rabah

