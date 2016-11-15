Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli C.A. ile Y.B.'nin Suriye'ye geçerek Fetih El Şam Cephesi/El Nusra terör örgütüne katılacakları duyumu alındığı belirtildi. Bunun üzerine 1 Kasım günü Ağrı, Hatay, Van ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı bir operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Birlikte hareket edecekleri tespit edilen O.A., E.B., C.E., M.Y., M.P., K.C. C.A., Y.B. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda El Nusra, FETÖ/PDY ve DAEŞ terör örgütlerine ait dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra 14 Kasım günü mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 7'si El Nusra terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı” denildi.