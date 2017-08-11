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El yapımı patlayıcı infilak etti, 2 yaralı

Karabük’te bir otomobilin ön kısmına konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kişi yaralandı.

El yapımı patlayıcı infilak etti, 2 yaralı

11 Ağustos 2017 11:53

Karabük Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde park halindeki 78 DA 472 plakalı otomobilin ön kısmına kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı konuldu.

Otomobile binmek üzere yanına gelen Emrah Yaka ve Hakan Bulut paketi fark etti. Otomobilin ön kısmında bulunan paketin ne olduğunu merak edip dokunmaları üzerine el yapımı patlayıcı bir anda patladı. Patlamayla Yaka ve Bulut çeşitli yerlerinden yaralanarak, özel bir araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemenin ardından husumet dolayısıyla otomobilin ön kısmına el yapımı patlayıcı konulduğu iddiası üzerinde durulduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alpaslan Çelik

Etiketler: eyp, infilak, Karabük


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