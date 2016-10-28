Sancaktepe'de dün akşam saat 19:30 sıralarında kimliği belirsiz saldırgan ilçenin en işlek caddesi olan Kemal Türkler Caddesi'ne yüzünü kapatarak geldi. Herkesin bakışları arasında montunun içinden el yapımı patlayıcıyı çıkaran saldırgan bir süre patlayıcının fitilini ateşlemek için uğraştı. Daha sonra vatandaşların bakışları arasında el yapımı patlayıcıyı caddeye atarak kaçmaya başladı. Bu sırada yol kenarında bekleyen vatandaşlar da panikle etrafa kaçmaya çalıştı. Saldırgan kayıplara karışırken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzü atkıyla kapalı şahıs caddeye geliyor. Ardından el yapımı patlayıcının fitilini ateşlemeye çalışıyor. Bir süre sonra el yapımı patlayıcıyı caddenin ortasına atan saldırgan kaçmaya başlıyor. Bu sırada vatandaşlar panikle etrafa kaçışıyor. Patlayıcı patlamayla etrafa duman saçarken, saldırgan kameranın açısından çıkıyor. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis her yerde saldırganı arıyor.

Cenk İşver

