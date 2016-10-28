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El yapımı patlayıcıyla saldırı güvenlik kamerasında

Sancaktepe'te dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz saldırgan, vatandaşların en yoğun olduğu saatte el yapımı patlayıcıyı cadde ortasına atarak kayıplara karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı güvenlik kameralarına saniye yansıdı.

El yapımı patlayıcıyla saldırı güvenlik kamerasında

28 Ekim 2016 09:38
El yapımı patlayıcıyla saldırı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Sancaktepe'de dün akşam saat 19:30 sıralarında kimliği belirsiz saldırgan ilçenin en işlek caddesi olan Kemal Türkler Caddesi'ne yüzünü kapatarak geldi. Herkesin bakışları arasında montunun içinden el yapımı patlayıcıyı çıkaran saldırgan bir süre patlayıcının fitilini ateşlemek için uğraştı. Daha sonra vatandaşların bakışları arasında el yapımı patlayıcıyı caddeye atarak kaçmaya başladı. Bu sırada yol kenarında bekleyen vatandaşlar da panikle etrafa kaçmaya çalıştı. Saldırgan kayıplara karışırken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzü atkıyla kapalı şahıs caddeye geliyor. Ardından el yapımı patlayıcının fitilini ateşlemeye çalışıyor. Bir süre sonra el yapımı patlayıcıyı caddenin ortasına atan saldırgan kaçmaya başlıyor. Bu sırada vatandaşlar panikle etrafa kaçışıyor. Patlayıcı patlamayla etrafa duman saçarken, saldırgan kameranın açısından çıkıyor. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis her yerde saldırganı arıyor.

Cenk İşver
 

Etiketler: İstanbul, Sancaktepe


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