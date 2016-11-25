İletişim sektöründe 20 yıllık deneyime sahip Şükran İlhan, ajansın müşteri, medya ilişkileri ve iç yönetiminden sorumlu olacak. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan İlhan, 1993-1995 yılları arasında İngiltere Suffolk College’da eğitimine devam etti. Sabah, Intermedya Ekonomi, Günaydın, Hürriyet Grubu Kariyer Dünyası dergisinde ekonomi gazeteciliğinin ardından geçtiği iletişim alanında Şahinler Holding, Sevgi Hastanesi, TRİSAD Dış Ticaret, Hunca Kozmetik, Abdi İbrahim İlaç, Öğretmen Çorap Penti, Alkim Kimya, Adam&Eve Hotels, DTC Lava DeBeers, Sevan Bıçakçı Nur-u Osmaniye Koleksiyonu gibi mücevherden tekstile, turizmden perakendeye, ilaçtan kozmetik sektörüne kadar birçok marka ve kurumun medya iletişim çalışmalarını yönetti.

MPR Halkla İlişkiler’de Indesit Company, Colgate Palmolive-Hacı Şakir, Garanti Koza İnşaat, ICF Airports, DHL Freight’in iletişim çalışmalarından sorumlu grup direktörlüğü, son olarak Varan Şirketler Grubu kurumsal iletişim ve pazarlama müdürlüğü yapan İlhan, Mentor Medya’ya bağlı Elalem İletişim Danışmanlığının genel müdürlüğüne getirildi.

İletişim sektöründe 20 yıllık deneyime sahip Şükran İlhan, ajansın medya ve müşteri ilişkileri, iç yönetiminden sorumlu olacak. Elalem İletişim Danışmanlığının müşterileri arasında Modoko, Şah In Paradise, TİMDER, Penta Banyo, Essanora Yapı yer alıyor.

Orta- üst düzey yönetici ve yönetici adaylarına medya eğitimlerinin yanı sıra MEB'e bağlı Akademi Neo’da halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi eğitimleri veren Şükran İlhan iyi derecede İngilizce bilmektedir.