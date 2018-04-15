Diğer
Kategoriler

Elazığ Adana Demirspor canlı yayın (Bein Sports Lig TV)

Elazığ Adana Demirspor maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Elazığspor Adana Demirspor canlı izle aramaları yapıyor. Yine taraftarlar arama motorları üzerinden Elazığ Adana Demirspor şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Elazığ Adana Demirspor canlı yayın (Bein Sports Lig TV)

15 Nisan 2018 11:15

Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Elazığ Adana Demirspor maçı canlı izle aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Elazığ Adana Demirspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Elazığ Adana Demirspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Elazığ Adana Demirspor canlı takip için tıklayınız

Elazığspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1.ligin 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan TY Elazığspor'da hazırlıklar tamamlandı. 

Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'la yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Muammer Sürmeli'nin başa geçtiği Tetiş Yapı Elazığspor'da son antrenman bugün kulüp tesislerinde yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Orhan Şam ile Serkan Kurtuluş katılmadı. 

Kulüp tesislerinde ter antrenmanının ardından kampa giren futbolcular, yarın saat: 13.00'da Atatürk Stadın'da oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasını beklemeye başladı. 

Elazığ Adana Demirspor  nasıl canlı izlenir?

Elazığ Adana Demirspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç