Elazığ Adana Demirspor canlı yayın (Bein Sports Lig TV)

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Elazığspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 1.ligin 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan TY Elazığspor'da hazırlıklar tamamlandı.

Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'la yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Muammer Sürmeli'nin başa geçtiği Tetiş Yapı Elazığspor'da son antrenman bugün kulüp tesislerinde yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Orhan Şam ile Serkan Kurtuluş katılmadı.

Kulüp tesislerinde ter antrenmanının ardından kampa giren futbolcular, yarın saat: 13.00'da Atatürk Stadın'da oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasını beklemeye başladı.

Elazığ Adana Demirspor nasıl canlı izlenir?

Elazığ Adana Demirspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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