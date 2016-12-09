TFF 1. Lig maç sonucu: Büyükşehir Gaziantepspor: 0 - Elazığspor: 3

Maçtan dakikalar

2. dakikada konuk ekibin atağında Traore yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

9. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına olan Wellington'ın ortasında arka direkte bulunan Murat Kalkan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

14. dakikada konuk ekibin kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Wellington'un vuruşunda kaleci Stackhowiak yerden gelen topu yatarak kurtardı.

56. dakikada ev sahibin ekibin kullandığı köşe vuruşunda Ahmet'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Uche'nin rakibinden kurtulur kurtulmaz sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

89. dakikada Traore'nin defansının arkasına attığı topta Berk, kalecinin kaleyi terk etmesi sonucu yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Onur Karabaş xx, Cemal Bingül xx, Baran Eraslan xx

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak x, Ramazan x, Yasin xx (Muhammet Himmet dk. 46 x), Ahmet x, Murat Ceylan xx, Yenal xx (İskender dk. 73 x), Marinkovic x, Erdal xx Ekigho, xx (Muhammet Reis dk. 55 x), Kalu x, Kojic x

Yedekler: Ahmet Sabri, Josef,Okan, Fatih

Teknik Direktör: Metin diyadin

Elazığspor: Serdar xx, Traore xx, Berk xx, Onur xx, Hakan xx, Murat Kayalı xx (Mesut dk. 80 x), Binya xx, Lamjed xx (Muhammed Akyıldız dk. 90 ?), Çağrı xx (Ömer dk. 90 ?), Murat Kalkan xx, Wellington x

Yedekler: Çağlar, Mehmet, Ali, Hakan

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Traore (dk. 2), Murat Kalkan (dk. 9), Berk (dk. 89) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Wellington, Binya, Hakan, Çağrı (Elazığspor), Yasin, Ekigho, Uche, Muhammet Himmet (Büyükşehir Gaziantepspor)

Kazım Uzunöz - Lider Olgun