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Elazığ bölgesi 2 gün yağışlı

Elazığ ve bölgesinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Malatya hariç, diğer illerde 2 gün süreyle belirli aralıklarla yağış bekleniyor.


31 Ekim 2016 10:31

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin verilerine göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği. , Adıyaman ve Bingöl çevrelerinde ise yağmur yağışının beklendiği bildirildi. Salı günü ise Malatya’da hava durumunun parçalı bulutlu olacağı, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman’da ise yağmur yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Merkez, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman’da hava sıcaklıklarında 2-3 derecelik düşüş beklendiğini de aktardı.

Meteoroloji’nin haftalık verilerine göre ise, Çarşamba gününden itibaren bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceğinin tahmin ediliyor. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: Elazığ bölgesi


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