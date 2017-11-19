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Elazığ-Diyarbakır yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Elazığ-Diyarbakır yolunda midibüs devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

19 Kasım 2017 11:54

Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolunun 80. kilometresinde Maden ile Ergani ilçeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametine giden Mehmet Akbulut idaresindeki 23 HT 077 plakalı midibüs virajı alamayarak devrildi. Kazada olay yerinde yolculardan Hacer Karabulut hayatını kaybederken, kalbi duran 2 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürüldü. Kazada 5'i ağır 30 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan 17'si ambulanslarla Diyarbakır’daki, 13'ü ise Elazığ'daki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Cankılıç-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

 

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