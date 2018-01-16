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Elazığ İl Özel İdare’den 4 imza

Elazığ İl Özel İdarespor basketbol takımında antrenör Derya Özyer ve 3 sporcu imza attı.

Elazığ İl Özel İdareden 4 imza

16 Ocak 2018 19:11

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde üst sıraları hedefleyen Elazığ İl Özel İdarespor’da Başantrenör Derya Özyer ve sporcular Nihal Güngör, Nihan Demirkol ile Tuğçe İnöntepe için imza töreni düzenlendi.

Elazığ İl Özel İdare’de düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Sebahattin Uçar ile Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Demirbağ da katıldı.

Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Sebahattin Uçar, “Hedefe gideceğimizi düşündüğümüz Derya Özyer hocamızla bugün sözleşme imzalıyoruz. Takımda bir kan değişikliğinin başarı getireceğine inandığımız için Derya hocamızla anlaştık. Elazığ İl Özel İdare’nin hedefi her zaman yukarılardır. Ligimizin başarılı sporcuları da aramızda. Onları bünyemizde görmekten son derece memnunuz. İnşallah ligin ikinci yarısıyla birlikte daha iyi bir Elazığ İl Özel İdare izlettireceğiz” şeklinde konuştu.

İmza töreninde açıklamada bulunan Antrenör Derya Özyer ise, “Yönetimin ve Elazığ’ın beklentilerinin farkındayım. İnşallah bu yükü kaldıracak bilgi birikimimizi takımımıza yansıtacağız. Basketbol iklimini Doğuya taşımak için buradayız. Yapılacak olan transferlerle hedefimiz mutlak şampiyonluk olacak” ifadelerini kullandı.
Takımın yeni transferleri Nihal Güngör, Nihan Demirkol ile Tuğçe İnöntepe ise şampiyonluk yaşamak için Elazığ’da olduklarını belirtti.

Daha sonra Antrenör Derya Özyer, guard oyuncuları Tuğçe İnöntepe, Nihan Demirkol ve şutör Nihal Güngör ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Hüseyin Kabukçu
 

 

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