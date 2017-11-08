Elazığ İl Özel İdarespor 5 sayı farkla kazandı

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım, ilk periyodu 27-19 üstünlükle tamamladı.
İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Elazığ İl Özel İdarespor, devre arasına 38-37 önde girmeyi başardı. Başa baş geçen 3. periyotta son topu iyi değerlendiren Balıkesir ekibi, bu periyodu 51-50 önde kapattı. Nefesleri kesen son periyotta daha az hata yapan Elazığ İl Özel İdarespor, salondan 68-63 galip ayrılmasını bildi.
Elazığ İl Özel İdarespor’da Sharon Houston kaydettiği 20 sayıyla galibiyetten önemli rol oynarken, Edremit Belediye Gürespor’da Pelin Küccük’ün 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Maçın ardından Elazığ ekibi sporcuları galibiyet coşkusunu taraftarlarıyla kutladı.
Hüseyin Kabukçu