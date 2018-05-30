Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK içerisindeki örgütün Mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ankesörlü telefonla örgütle bağlantılı kişilerle irtibat kuran görevde olan ve ihraç edilenlerin de araların da olduğu 1 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı ve 8 üsteğmen tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Mardin, Isparta, Hakkari ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Can Kılıç

