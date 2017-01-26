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Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Bylock” kullandığı belirlenen polis müdürleri ve memurlarına yönelik Elazığ merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

26 Ocak 2017 10:28
Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmada 35 şüphelinin örgütün gizli iletişim ağı “Bylock”u kullandığı belirlendi. KOM ekipleri, bugün Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında şube müdürlerinin de olduğu ihraç edilen veya açıkta bulunan 30 polis gözaltına alındı.

Gözaltına alınan polisler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Operasyon kapsamında 5 şüphelinin arandığı öğrenildi. 


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