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Elazığ polisi, esrarı atıp kaçan şüpheliyi yakaladı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 2 kilogram esrarı atıp kaçan şüpheli ile birlikte 3 şahıs yakalandı.


09 Kasım 2016 10:01

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan metruk binayı kontrol ederken, şüpheli bir şahsa 'dur' ihtarı çekti. Şüpheli şahıs metruk binadan çıkarak elindeki poşeti tarlaya atıp kaçmaya başladı. Polisin kovalamacısı sonrası, şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın attığı poşetten 2 kilogram kubar esrar çıktı.

Polis, gözaltına alınan şüpheli ile bağlantılı olan 2 şüpheliyi de yapılan operasyonla gözaltına aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ


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