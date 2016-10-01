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Elazığ ve bölgesinde sıcaklıklar artacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı merkezi, bölge genelinde sıcaklıkların 6 dereceye kadar artacağını bildirdi.


01 Ekim 2016 11:21

Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı merkezi, 2 gündür devam eden şiddetli rüzgar ve fırtına beklentisinin ortadan kalktığını, rüzgarın değişik yönlerden orta kuvvetle etkisini göstereceğini aktardı. Merkez tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Eylül ayını mevsim normallerinin altında tamamlayan bölgemiz, Ekim ayına sıcaklık artışıyla giriyor. Bugünden başlayarak yeni haftanın ortalarına kadar hava sıcaklıklarının 2 ile 6 derece arasında artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Yine Ekim ayının ilk haftasında Bölgemiz genelinde yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği beklenmektedir. Rüzgarların ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir” denildi.
 

Etiketler: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel


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