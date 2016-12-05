BTUM tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde genel olarak havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Adıyaman çevrelerinde aralıklı hafif yağmurlu, öğle saatlerinden sonra Malatya çevreleri kısa süreli hafif yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek” denildi.

Bölgenin bağlı bulunduğu Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında azalacağının tahmin edildiğini belirten merkez, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı ile birlikte lokal olarak sis ve pus olayı beklendiğini de aktararak, uyarıda bulundu.