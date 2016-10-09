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Elazığ'a şehit ateşi düştü

Hakkari'de bombalı araçla düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Asteğmen Ömer Baydilli'nin İstanbul'da bulunan ailesi, acı haberi misafirliğe geldikleri memleketleri Elazığ'da aldı.


09 Ekim 2016 18:43

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen hain saldırıda şehit olan Asteğmen Ömer Baydilli'nin acı haberi memleketine ulaştı. Şehit Baydilli'nin ailesinin İstanbul'da ikamet ettiği, ancak akraba ziyareti için memleketleri Elazığ'a geldikleri öğrenildi. Şehidin babası Samim ve annesi Elif Baydilli'ye acı haberi İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, sağlık görevlileri eşliğinde misafirlikte oldukları Sivrice ilçesi Hacılar köyünde verdi. Acı haberi alan anne ve baba, ambulansla merkez Doğukent Mahallesi 57. Sokak'ta bulunan şehidin dedesi Hamdi Polat'ın evine getirildi. Acı haberi duyan şehidin diğer yakınları da eve gelerek balkona ve kapı girişine Türk bayrağı astı.
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan şehit Baydilli'nin iki kardeş oldukları öğrenildi. Şehidin cenazesinin İstanbul'a götürüleceği ve Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle toprağa verileceği öğrenildi.  

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 


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