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Elazığ'da 101 kişi ihraç edildi

Elazığ'da Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile çoğunluğu polis ve asker 101 kişi ihraç edildi.


22 Kasım 2016 17:14

Olağanastü Hal kapsamında çıkarılan 677 ve 768 sayılı KHK ile ilgili ihraç listesi bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 62 polis, İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli subaylarında yer aldığı 18 asker, İl Özel İdaresi’nde 5, Mahalli İdareler ile Kamu Hastaneleri’nde görevli 4’er, İçişleri Bakanlığı’na bağlı müdürlüklerde 3, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde 2, AFAD, Kredi Yurtlar Kurumu ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde ise 1’er personel olmak üzere toplam 101 kişi ihraç edildi.

İhraç edilenlerden İ.G.’nin AFAD, N.N.’nin, İl İdare Kurulu, A.F.D.’nin ise Özel İdare Bütçe Müdürü olduğu öğrenildi. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: 101 kişi, elazığ, ihraç


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