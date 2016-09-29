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Elazığ’da 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ'da 15 bölge geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Elazığda 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

29 Eylül 2016 17:49

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce duyurulan 29.08.2016 tarihli ve 2016/9138 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eklerine istinaden Elazığ’da 15 ayrı bölge 01 Eylül 2016- 01 Mart 2017 tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi" denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl'e sınır olan Alacakaya’nın Gortil Yaylası, Herbite Yaylası, Karakoçan’ın Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan’ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palun’un Akdağ bölgesi, Haydar Yaylası, Deştibotan Yaylası, Arıcak’ın Görese 1 ile 2. bölgesi, Karakoçan’ın Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe bölgesi olduğu bildirildi. 

Kamil Cankılıç
 

Etiketler: özel güvenlik bölgesi


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