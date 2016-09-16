Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Elazığ’ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgenin 17 Eylül 2016-01 Ekim 2016 tarihleri arasında valilik kararı ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi. Halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı kaydedildi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya’nın Gortil, Herbite Yaylası, Arıcak’ın Görese 1 ile 2. bölgesi, Karakoçan’ın Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası ve Velikan'ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu'nun Akdağ bölgesi, Haydar Yaylası ve Deştibotan Yaylası olduğu bildirildi.