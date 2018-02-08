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Elazığ'da 2 arkadaşa silahlı saldırı

Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Elazığda 2 arkadaşa silahlı saldırı

08 Şubat 2018 03:01

Olay, merkez Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin Koç (30) ve Emrullah Çakabay cadde üzerinde yürürken silahlı saldırıya uğradı. 2 arkadaş saldırıda ağır yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibini haber verdi. Yaralılar, Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan kalbine kurşun isabet eden Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde bırakılan bir aracı incelerken, tespit edilen şüpheli bir şahsın yakalanması için de çalışma başlattı.

Etiketler: elazığ, saldırı

 

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