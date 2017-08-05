Elazığ’da 2 makinistin öldüğü trenin enkazı kaldırılıyor

Kaza, dün akşam saat: 19.40 sıralarında Baskil ilçesine bağlı Aydınlar köyü yolu üzeri Şelmut mevkisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'dan Malatya'ya seyir halinde olan 5349 sefer sayılı yük treni henüz bilinmeyen bir nedenden raydan çıkarak devrilmişti. Kazada, trende bulunan makinistler Mehmet Kirkin ve Sergen Ayverdi hayatını kaybetmişti.

Enkazın durumu ortaya çıktı



Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin gece yarısı işleri tamamlamasının ardından sabah erken saatlerde Devlet Demir Yollarına bağlı ekipler, enkaz kaldırma çalışmasına başladı. Gün ışıyınca kazanın büyüklüğü de ortaya çıktı. Demir cevheri madeni yüklü trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada, tüm vagonların parçalanması dikkat çekti. 1 lokomotif ve 9 vagonun hurdaya döndüğü kaza yerinde vinç yardımı ile olay enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Hurdaya dönen tren, tır ve olay yerine getirilen diğer boş vagonlara yüklendi.

Geçici olarak duran tren seferlerinin yeniden başlatılması için ise bozulan raylar kaldırılarak yenileri yerleştirildi.

Görgü tanığı olayı anlattı



Olay anını gören Mükerrem Asutay, “Dün saat 19.30 sıralarında gürültüler falan kopmaya başladı. Baktığımdan treninin suratlı bir şekilde geldiğini gördüm. Takip ettim ve kısa bir mesafede olay gerçekleşti. 112, 155 ve 156’yı aradım. Diğer arkadaşlarla olay yerine geldim. Her taraf içler acısıydı. Direk köprüden lokomotifin uçtuğumu gördüm. Peşinden de vagonların sıralandığını ve üst üste yığıldığını bire bir gördüm. Zaten ondan sonra yetkilileri aradım” dedi.

Makinistlerden biri daha öncede kaza atlatmış



Öteyandan tren kazasından ölen makinistlerden Mehmet Kirkin’in naaşı Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Sarıbudak köyünde toparağa verildi. Biri engelli 6 çocuğu olan Kirkin'in, Haziran ayında da trende bir kaza yaptığı ortaya çıktı. Makinist Kirkin'in Haziran ayında yaşadığı tren kazasını sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi. Kirkin'in o anı "Dünyayi yakar, karşısına geçer sigara içer deyimi tamda budur, treni devirdik, karşısına geçtik selfisini çektik" ifadesiyle paylaştığı öğrenildi.

Niğde Üniversitesinde eğitimini tamamlar tamamlamaz 2 yıl önce makinist olarak atanan Elazığlı 24 yaşındaki Sergen Ayverdi ‘nin cenazesi ise Elazığ Asri Mezarlığına defnedildi.

Kamil Can Kılıç-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

