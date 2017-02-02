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Elazığ'da 272 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 389 köy yolundan 117'si açılırken, kapalı bulunan 272 köy yolunun açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Elazığda 272 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

02 Şubat 2017 10:10

Elazığ’da iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 389 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Karla mücadele ekipleri, kapalı olan köy yollarının açılması için aralıksız başladığı çalışmalarına devam ediyor. İlk 24 saatte kapanan köy yollarından 117'si ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi, halen merkeze bağlı 22, Maden’de 17, Sivrice’de 39, Kovancılar’da 53, Karakoçan’da 74, Palu’da 28, Baskil 14, Keban’da 10, Ağın’da 2, Arıcak’ta 5, Alacakaya’da da 9 köy olmak üzere toplam 272 yol ulaşıma kapalı durumda olduğu bildirildi. İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan 120 kişilik ve 70 araçlık karla mücadele ekibinin yolların en kısa sürede tamamen açılması için 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü de, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, havanın az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini ancak hızı saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don nedeniyle dikkat edilmesini istedi. 

Halil İbrahim Varlı


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