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Elazığ’da 3 katlı iş yeri yandı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bulunan 3 katlı iş yeri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çıkan yangında iş yerinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Elazığda 3 katlı iş yeri yandı

27 Ekim 2016 11:14

Yangın, sabah saatlerinde Kovancılar ilçesi Palu yolu üzerinde bulunan beyaz eşya ve mobilya gibi ev ürünlerinin satışının yapıldığı 3 katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin içinden başladığı belirlenen yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, maddi zararın büyük olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şemsettin Aydoğdu

Etiketler: 3 iş yeri, elazığ, yangın


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