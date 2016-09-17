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Elazığ'da 3 şehit verilen hain saldırıda flaş gelişme

Terör örgütü PKK tarafından, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen hain saldırı ile ilgili gözaltına alınan aralarında araca bombayı yükleyip, bölgede keşif yapan ve saldırıyı organize eden 32 yaşındaki şüpheli Metin Menice’nin de yer aldığı 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Elazığda 3 şehit verilen hain saldırıda flaş gelişme

17 Eylül 2016 10:59

Olay, 18 Ağustos 2016 tarihinde sabah saat 09.15 sıralarında meydana gelmişti. Terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne intihar saldırısı düzenlenmişti. Bombalı araçla yapılan saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu 217 kişi de yaralanmıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, olayla bağlantılı 1 şüpheliyi yakalayıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasını sağlamıştı.

Keşif yapıp, bombayı yüklemiş
Olaydan hemen sonra çalışma yapan Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nün çevresinde keşif yapan şüphelinin Diyarbakır’ın Lice İlçesi nüfusuna kayıtlı Metin Menice (32) olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Diyarbakır ve Elazığ İl Emniyet Müdürlükleri birlikte hareket ederek şüpheli Menice ile birlikte bağlantılı 6 kişiyi yakaladı.

Elazığ’a getirilen şüphelilerden keşif yapan Menice’nin, patlamayı organize ettiği ve örgüt elamanları ile bombayı araca kendisinin yüklediği ortaya çıktı.

Bombalı saldırıyı itiraf eden örgüt elemanı Menice ile birlikte 6 şüpheli bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Elazığ Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Varlı


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