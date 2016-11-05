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Elazığ'da 300 polisle huzur operasyonu

Elazığ'da 300 polisle düzenlenen huzur operasyonunda 182 iş yeri denetlenip, 2 bin 252 şahıs sorgudan geçirildi. Aranan 7 şahsın yakalandığı operasyonda 2 adet de silah ele geçirildi.

Elazığda 300 polisle huzur operasyonu

05 Kasım 2016 00:05

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 polisin katılımıyla kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla huzur operasyonu yapıldı. Kent merkezinde 15 noktada yapılan eş zamanlı uygulamada polis, 182 umuma açık istirahat ve eğlence yerini denetledi, 2 bin 252 şahsı sorguladı. Yapılan sorgulamalarda aranan 7 şahıs gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada ise 1 adet hayalet silah olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek ile 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Polis uygulama sırasında 2 iş yerine ruhsatsızlıktan, 2 iş yerine kimlik bildirimi olmadan işçi çalıştırmaktan, 2 iş yerine ise sigara yasağına muhalefetten idari işlem yaptı. 

Kamil Cankılıç - Yunus Özhanlı
 

Etiketler: elazığ, huzur operasyonu


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