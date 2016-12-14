Elazığ’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi dahil her yer beyaza büründü. Belediye ekipleri park ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaparken bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları küreklerle kendi iş yerlerinin önünü temizledi. Araçlarındaki karı temizleyerek yola çıkan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde ise çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar meydana geldi. Bir otobüs yoldan çıkarak orta şeritte kaldı.

Kar nedeniyle il genelinde okullar tatil olurken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 57, ilçelerden Ağın’da 16, Alacakaya’da 10, Arıcak’ta 11, Baskil’de 53, Maden’de 30, Karakoçan’da 86, Keban 30, Kovancılar’da 16, Palu’da 23 ve Sivrice’de 49 olmak üzere toplam 381 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü de kar yağışının devam edeceği ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl yer yer yoğun kar yağışlı geçecek. Bu nedenle kar yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarında 5-7 derecelik düşüş beklenmektedir. Sabah saatlerinde oluşabilecek sis, pus, buzlanma ile don olaylarından dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da karla kaplanan bölgelerde kuşların aç kalmaması için ekmek bıraktı.

TUNCELİ

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 40, Çemişgezek’te 6, Hozat’ta 21, Mazgirt’te 50, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 33, Pertek’te 33 ve Pülümür ilçesinde 42 olmak üzere toplam 246 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Ovacık, Pertek ve Nazımiye ilçeleri ile Mazgirt ilçesi Akpazar beldesi ve merkeze bağlı Demirkapı, Başakçılar grup köylerine elektrik verilemiyor.