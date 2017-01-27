Diğer
Kategoriler

Elazığ’da 383 köy yolu kapandı

Elazığ’da dün akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışı nedeniyle kentte 383 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığda 383 köy yolu kapandı

27 Ocak 2017 10:53
Elazığ’da 383 köy yolu kapandı - Tıkla İzle

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı dün akşam itibariyle etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte kentin tamamı beyaza büründü. Kent merkezinde Elazığ Belediyesi, çevre yollarda Karayolları, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başladı.

383 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar kent merkezi dışında özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle şuana kadar kent genelinde 383 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, merkez ilçede 52, Karakoçan’da 87, Kovancılar’da 71, Sivrice’de 50, Palu’da 36, Keban’da 13, Maden’de 37, Baskil’de 14, Arıcak’ta 11, Ağın’da 8 ve Alacakaya’da 4 olmak üzere toplam 552 köy yolundan 383 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

“Kar yağışı devam edecek”
Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini bildirdi. Merkez tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçelerinde aralıklarla kar yağışlı, Adıyaman merkezde ise karla karışık yağmurlu geçeceği beklenmektedir. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Adıyaman ile Bingöl’de ise saatte 40 ile 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor” denildi.
Kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarıda bulunan merkez, özellikle sürücüler başta olmak üzere ilgililerin tedbirli olmasını istedi. 

Etiketler: elazığ, kar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!