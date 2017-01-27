Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı dün akşam itibariyle etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte kentin tamamı beyaza büründü. Kent merkezinde Elazığ Belediyesi, çevre yollarda Karayolları, köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başladı.

383 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar kent merkezi dışında özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle şuana kadar kent genelinde 383 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, merkez ilçede 52, Karakoçan’da 87, Kovancılar’da 71, Sivrice’de 50, Palu’da 36, Keban’da 13, Maden’de 37, Baskil’de 14, Arıcak’ta 11, Ağın’da 8 ve Alacakaya’da 4 olmak üzere toplam 552 köy yolundan 383 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

“Kar yağışı devam edecek”

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini bildirdi. Merkez tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçelerinde aralıklarla kar yağışlı, Adıyaman merkezde ise karla karışık yağmurlu geçeceği beklenmektedir. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Adıyaman ile Bingöl’de ise saatte 40 ile 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor” denildi.

Kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarıda bulunan merkez, özellikle sürücüler başta olmak üzere ilgililerin tedbirli olmasını istedi.